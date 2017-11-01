iPhone X’e özel “Selfie Ortamları”: Apple Clips

Apple tarafından 2017 Nisan aylarında indirmeye sunulan ve oldukça beğeni toplayan sosyal video uygulaması Apple Clips, büyük bir güncelleme ile yeni özellikler kazandı. Kolayca fotoğraf ve video çekebilen ve bunları basit bir şekilde düzenlemeye izin veren uygulama, birçok animasyon ve efektleri içeriklerinize uygulamanıza imkan sağlıyor. Yeni gelen 2.0 güncellemesi ile de iPhone X’e özel olarak “Selfie Ortamları” özelliği geldi. Kısaca fotoğraftaki kişilerin arkasını otomatik silerek, yerine istenilen arka planı ekliyor. Buna ek olarak yeni filtre ve efektler de uygulamada kullanılabilir oldu. Uygulamanızı güncellemeyi unutmayın. Uygulama sayfasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Linki: Apple Clips