Apple'ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile ilgili çeşitli test videolarını paylaşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Note 8'in düşme testi ve hız testi gibi karşılaştırmalarından sonra şimdi de akıllı telefonlar, hızlı şarj testinde karşı karşıya geliyor.

iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8 Hızlı Şarj Testi

Akıllı telefonların hızlı şarj testine başlamadan önce şarj durumları %1 seviyesine düşürülüyor ve GPS, internet, bluetooth özellikleri kapatılıyor. Sonrasında da kronometre başlatılarak iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Note 8 aynı anda şarj olmaya başlıyor.

İlk 30 dakikalık sürede iPhone 8 Plus'ın daha hızlı şarj olduğunu görmekle birlikte 1 saat 20 dakikanın sonrasında da Galaxy Note 8'in hız kazandığını görüyoruz. Her iki telefon da %93 şarj seviyesine geldiğinde de Samsung Galaxy Note 8, şarj hızıyla liderliğe geçiyor ve 1 saat 39 dakikanın sonunda %100 şarj oluyor. iPhone 8 Plus ise 2 saat 5 dakika gibi bir sürede şarj işlemini tamamlıyor.

iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8'in hızlı şarj testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8 Hızlı Şarj Testi Video