Telefonlar ile ilgili olarak internet üzerinde paylaşılan videolar artmaya devam ediyor. Şimdi ise iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Note 8'in düşme testi videosunu siz değerli takipçilerimiz ile paylaşıyor olacağız. Merak edenler için faydalı olacaktır.

iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8 Düşme Testi

YouTube üzerinden paylaşılan düşme testi videosunda telefonlar, belirli yükseklikten arka, kenar ve ön yüzeyleri üzerine düşürülüyor ve dayanıklılıkları test ediliyor. İlk aşamada beton zemin üzerine arka yüzeyi gelecek şekilde düşürülen akıllı telefonlar, arka yüzeyindeki cam paramparça olmasıyla karşılaşıyor.

İkinci aşamada kenarları çarpacak şekilde yere bırakılan telefonlar, kenarlarında ezikler oluşsa da ekranları etkilenmiyor. Üçüncü aşamada da ön yüzeyleri üzerine düşen telefonların her ikisinin ekranı parçalanıyor.

Bonus aşamasında da her iki telefon çelik zemine düşürülüyor. Birçok cihazın çalışamayacak duruma geldiği çelik zemine düşüş eyleminde Samsung Galaxy Note 8 on kez düşmesine rağmen kamera çalışmasa da genel olarak çalışmaya devam ederken, iPhone 8 Plus ise sekizinci düşüşünde bozuluyor. iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Note 8'in düşme testinde karşı karşıya geldiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8 Düşme Testi Video