Akıllı telefon alırken en çok düşünülenlerden biri de batarya sürelerinin ne kadar gittiğinin yanı sıra şarj olma sürelerinin de ne kadarda doluyor oluşu. iPhone 8 Plus ile Samsung'un Galaxy Note 8'in düşme testi, hız testi, hızlı şarj testi ve kamera testi karşılaştırmalarının ardından şimdi de iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Galaxy S8 ve OnePlus 5'in hızlı şarj testi ile karşı karşıyayız.

iPhone 8 Plus, Galaxy S8 Plus ve OnePlus 5 Hızlı Şarj Testi

Yayınlanan video, bataryaları tamamen bitip kapalı durumda olan telefonların orijinal şarj aletleri ile şarja bırakılmasıyla başlıyor. Şarja takılan telefonlar açılıyor ve kablosuz internet ve bluetooth bağlantıları açık bırakılıyor.

Hızlı şarj testinin galibi ise 1 saat 55 dakika sürede tam şarj olan OnePlus 5 oluyor ve onu da 1 saat 23 dakika ile Galaxy S8 Plus takip ediyor. iPhone 8 Plus 3 saat 10 dakikada şarj olurken, iPhone 7 2 saat 43 dakikada ve iPhone 8 ise 2 saat 34 dakikada şarj oluyor. Yayınlanan hızlı şarj testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

iPhone 8 Plus, Galaxy S8 Plus ve OnePlus 5 Hızlı Şarj Testi Video İzle