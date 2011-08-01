iPhone 11 - Pro ve Pro Max Türkiye Fiyatı Açıklandı

Eylül ayındaki tanıtımıyla Apple severlerin karşısına çıkan iPhone 11 ailesi, 18 Ekim tarihinden itibaren ülkemizdeki yerini alacak. Bu süreç zarfına kadar da, merak edenler tarafından iPhone 11 fiyatı ne kadar diye birçok sorular soruldu. Nihayet, iPhone 11 Türkiye fiyatı yanında iPhone 11 Pro Türkiye fiyatı ve iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatı da belli oldu.

iPhone 11 - Pro ve Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Ailenin kendi içerisinde en uygun fiyatlısı iPhone 11, 64 GB depolama alanı ile 7.299 TL olarak karşımıza çıkıyor. 128 GB versiyonu 7.749 TL, 256 GB'lık versiyonu ise 8.599 TL olarak belirlenmiş.

Ayrıca 5.8 inç ekranlı iPhone 11 Pro modelinn 64 - 256 - 512 GB'lık versiyonlarının Türkiye fiyatı sırasıyla 10.999 TL, 12.299 TL ve 13.999 TL olarak açıklandı.

6.5 inçlik iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatı ise 64 - 256 - 512 GB'lık versiyonları için sırasıyla 11.999 TL, 13.299 TL ve 14.999 TL olarak açıklandı.