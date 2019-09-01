Sık kullandığınız web sitelerine hızlı ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden, Internet Explorer 11'de sık kullanılanlar çubuğu özelliği bulunmaktadır. Araç çubuğuna veya sekmelere gelerek öncelikle sağ tıklayın ve ardından Sık Kullanılanlar Çubuğu seçeneğini onaylayın. Bu şekilde yer imlerinize daha hızlı ulaşabileceğiniz gibi, dilediğiniz web sitesini sık kullanılanlar çubuğuna da ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Internet Explorer 11'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

Internet Explorer 11'de Sık Kullanılanlar Çubuğu Nasıl Eklenir?

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