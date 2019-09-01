Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Internet Explorer 11'de Sık Kullanılanlar Çubuğu Nasıl Eklenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:14 - Tarih: 10 Eylül 2019 - Yorum: 0

Internet Explorer 11'de Sık Kullanılanlar Çubuğu Nasıl Eklenir?Sık kullandığınız web sitelerine hızlı ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden, Internet Explorer 11'de sık kullanılanlar çubuğu özelliği bulunmaktadır. Araç çubuğuna veya sekmelere gelerek öncelikle sağ tıklayın ve ardından Sık Kullanılanlar Çubuğu seçeneğini onaylayın. Bu şekilde yer imlerinize daha hızlı ulaşabileceğiniz gibi, dilediğiniz web sitesini sık kullanılanlar çubuğuna da ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Internet Explorer 11'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

Internet Explorer 11'de Sık Kullanılanlar Çubuğu Nasıl Eklenir?

Internet Explorer 11'de Sık Kullanılanlar Çubuğu Nasıl Eklenir?

Sonuç (Ekran Görüntüsü)

Internet Explorer 11'de Sık Kullanılanlar Çubuğu Nasıl Eklenir?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri