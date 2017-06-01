Microsoft’un güncel tarayıcısı Microsoft Edge olsa da, hâlâ Internet Explorer 11 kullanılmaya devam edilmektedir. Çünkü alışkanlıklardan vazgeçmek pek kolay değildir. Dolayısı ile bu durum da ilgili tarayıcı ile ilgili ipuçlarını paylaşmaya devam edeceğimiz anlamına geliyor. Örneğin, Internet Explorer 11′de geçmiş silme işleminin nasıl yapılacağını biliyor musunuz? Bu çok kolay. Aşağıdaki adımları izleyerek, Internet Explorer 11′de geçmişi tamamen silmeyi öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Internet Explorer 10′da Google’ı Ana Sayfa Yapmak

Internet Explorer 11′de Tarayıcı Geçmişi Nasıl Silinir?

1) Öncelikle ilgili tarayıcıyı açın.

2) Araçlar butonuna tıklayın.

3) Internet Seçenekleri sekmesine tıklayın.

4) Gözatma Geçmişi bölümündeki Sil… butonuna tıklayın.

5) Tüm seçenekleri seçin.

6) Sil butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.