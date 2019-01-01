Instagram’da uygulama kaldırma konusu çok önemlidir. Yani bazı şeylerin yoğunda gitmediğini düşünüyorsanız, Instagram uygulama kaldırma yazımızı incelemeniz faydanıza olabilir. Çünkü bazı uygulamalar suistimale açık aksiyon alabiliyor. Bu yüzden hesabınıza olan erişimi kaldırmanızı tavsiye edebiliriz bu tür uygulamaların. Bunun için ise İzinli Uygulamalar sekmesine tıkladıktan sonra, karşınıza bir uygulama çıkıyor ise, erişimi iptal etmeniz yeterli olacaktır. Hepsi bu.

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Instagram’da Uygulama Kaldırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) İzinli Uygulamalar sekmesine tıklayın.

3) Bir uygulama var ise, hemen kaldırmayı düşünün.