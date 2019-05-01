Instagram üzerinde gönderilen takip istekleri, takip edilen hesaplar ya da arama geçmişi vb. birçok veriye ulaşmanız mümkün. Bunlar arasında araştırılan konulardan birisi de "instagram takip edilen etiketler hangileri?" Yani instagram üzerinde takip ettiğiniz konu etiketlerinin hepsini tek bir pencereden görebilirsiniz. İşlem ise oldukça basit. İsterseniz nasıl yapılacağına geçelim.

Bu işlemleri bilgisayarın yanı sıra akıllı telefonunuz üzerinden de yapabilirsiniz. Biz bilgisayar üzerinden basitçe yapımını göstereceğiz.

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Instagram Takip Edilen Etiketler Hangileri?

1) Bilgisayarınızdan instagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra profilinize gelin ve "Profili Düzenle" butonuna tıklayın.

2) Ardından soldaki sekmelerden "Gizlilik ve Güvenlik"sekmesine tıklayın.

3) Gizlilik ve Güvenlik penceresinde aşağıda yer alan Hesap Verileri başlığı altındaki "Hesap Verilerini Görüntüle" bağlantısına tıklayın.

4) Açılan pencerede Bağlantılar altında yer alan "Takip ettiğin konu etiketleri" kısmındaki (Tümünü Gör) bağlantısına tıklayın.

5) Eğer takip ettiğiniz konu etiketleri varsa burada sıralanacaktır.

İşte bu kadar basit bir şekilde instagram takip edilen etiketler konusunu halledebilirsiniz. Takip ettiğiniz etiketler var ve zaman geçtikten sonra neler olduğunu merak ederseniz, bu işlemleri yaparak basit bir şekilde toplu halde görebilirsiniz. Sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından sorabilirsiniz.