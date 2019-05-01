Instagram'da bildiğiniz gibi hikayeler özelliği oldukça popüler. Birçok kişi tarafından da profiline fotoğraf eklemek yerine, hikaye olarak paylaşım yapılabiliyor. Peki, Instagram'da gerçekleştirdiğiniz tüm hikaye hareketlerini görüntüleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıkladıktan sonra, Hesap Verilerini Görüntüle bağlantısına tıklayın. Ardından ise Hikaye Hareketleri başlığı altındaki bağlantıları izleyerek, mevcut hikaye hareketlerinizi inceleyebilirsiniz.

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Instagram Hikaye Hareketleri Nasıl Görüntülenir?