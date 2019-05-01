Instagram'da yer alan "Hesap Verileri" ile birçok detay hk. bilgi sahibi olabilmek mümkündür. Örneğin, "instagram hesap açılış tarihini öğrenmek," isteyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok bilgi için hesap verileri bölümü sizlere yardımcı olacaktır. Instagram hesabınızın açılış tarihini öğrenmek için ise, Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıkladıktan sonra, Hesap Verilerini Görüntüle bağlantısına tıklayınız. Açılan sayfada "Katıldığın tarih," başlığı altında hesap açılış tarihini öğrenebilirsiniz.

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Instagram Hesap Açılış Tarihini Nasıl Öğrenebilirim?