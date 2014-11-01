Popüler sosyal medya sitesi Facebook tarafından satın alınan Instagram, bünyesine eklediği yenilikler ile gün geçtikçe kullanım oranını da artırdı. Daha çok ülkemizdeki instagram kullanıcılarının yaşadığı akış yenilenemedi sorununa ek ekranda çıkan “Instagram çalışmayı durdurdu” hatası da can sıkıcı olabiliyor. Özellikle Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda yaşanan bu sorunun nedenine ve çözüm yoluna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Instagram Durduruldu Hatası ve Çözümü

Instagram durduruldu hatası, akıllı telefonlarda arka planda fazla uygulama çalıştığı zamanlarda geçici bellekte yer kalmadığında ortaya çıkmaktadır. Yani bir nevi yetersiz RAM sorunudur.

Öncelikle Instagram gibi uygulamalar kullanırken arka planda başka uygulama çalıştırmamaya özen gösterebilirsiniz.

Bunun dışında RAM belleği temizlemek için “Clean Master” gibi temizlik uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Ayrıca en son olarak telefonunuza veri depolayan sosyal medya uygulamalarının veri yoğunluğunu temizlemek için “Ayarlar >> Uygulamalar >> Tümü” adımlarını takip edin. Bu ekranda Instagram uygulamasını seçin ve açılan pencereden “Verileri Temizle” butonuna tıklayın.

Bu sayede instagram durduruldu hatası için manuel olarak RAM bellek kullanımını azaltmış olursunuz.