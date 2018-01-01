Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

IMEI Kayıt Ücretine ve MTV'ye Yeni Zamlar Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:33 - Tarih: 23 Aralık 2019 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


2020 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar?2019'un bitmesine az bir zaman kala, 2020'de IMEI kayıt ücreti ve MTV için gelecek yeni zam miktarları açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yurt dışından getirilen telefonların pasaporta IMEI kayıt ücreti için %22,58, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) ise %12 oranında bir zam yapıldı.

2020 IMEI Kayıt Ücreti ve MTV Zamları Ne Kadar?

En son Temmuz 2019’da 1500 TL olan IMEI kayıt ücreti, yeni zamla birlikte 2020 yılında 1813 TL olacak. Ehliyet harcı ve trafik cezaları da aynı oranda zamlandı ve 2020'deki trafik cezaları aşağıdaki görseldeki gibi olacak.

2020 Trafik Cezaları Ne Kadar?

MTV'ye yapılan %12'lik zamla birlikte 1300cc ve altı motora sahip, 1-3 yaşındaki, 1.1.2018 öncesi tescil tarihi bulunan otomobillerin MTV ücreti 861 TL’den 964 TL’ye çıktı.

Yeni açıklanan IMEI kayıt ücreti ve MTV zamları hakkında ne düşünüyorsunuz?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.