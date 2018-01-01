IMEI Kayıt Ücretine ve MTV'ye Yeni Zamlar Geldi

2019'un bitmesine az bir zaman kala, 2020'de IMEI kayıt ücreti ve MTV için gelecek yeni zam miktarları açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yurt dışından getirilen telefonların pasaporta IMEI kayıt ücreti için %22,58, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) ise %12 oranında bir zam yapıldı.

2020 IMEI Kayıt Ücreti ve MTV Zamları Ne Kadar?

En son Temmuz 2019’da 1500 TL olan IMEI kayıt ücreti, yeni zamla birlikte 2020 yılında 1813 TL olacak. Ehliyet harcı ve trafik cezaları da aynı oranda zamlandı ve 2020'deki trafik cezaları aşağıdaki görseldeki gibi olacak.

MTV'ye yapılan %12'lik zamla birlikte 1300cc ve altı motora sahip, 1-3 yaşındaki, 1.1.2018 öncesi tescil tarihi bulunan otomobillerin MTV ücreti 861 TL’den 964 TL’ye çıktı.

Yeni açıklanan IMEI kayıt ücreti ve MTV zamları hakkında ne düşünüyorsunuz?