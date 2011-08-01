İlgi Çekici Bir Araştırma Açıklandı: İnternet Bağımlısı Ülkeler

Sosyal medya bağımlılığı ya da oyun bağımlılığı gibi psikolojik sorunlar, birçok bireyin sıkıntı çektiği rahatsızlar içerisinde yer alıyor. Sosyal medya bağımlılığının içerisinde bulunduğu internet bağımlılığı da artık bireysellikten çıkıp, ülkeler bazında yer almaya başladı. Bu konuda en son yapılan internet bağımlısı ülkeler araştırması oldukça ilgi çekici. Listeye baktığımızda ise 1. sırada ABD'nin yer aldığını görüyoruz.

İnternet Bağımlısı Ülkeler Açıklandı

TÜİK tarafından son yayımlanan raporda, ülkemizdeki bireylerin %72,9'u internet kullanıcısı olarak yer alsa bile bu oran listeye girmeye neden olmamış. Bu da oldukça dikkat çekici. Açıklanan listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

İnternet Bağımlısı Ülkeler