Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

İlgi Çekici Bir Araştırma Açıklandı: İnternet Bağımlısı Ülkeler

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:01 - Tarih: 04 Ekim 2019 - Yorum: 0

İnternet BağımlılığıSosyal medya bağımlılığı ya da oyun bağımlılığı gibi psikolojik sorunlar, birçok bireyin sıkıntı çektiği rahatsızlar içerisinde yer alıyor. Sosyal medya bağımlılığının içerisinde bulunduğu internet bağımlılığı da artık bireysellikten çıkıp, ülkeler bazında yer almaya başladı. Bu konuda en son yapılan internet bağımlısı ülkeler araştırması oldukça ilgi çekici. Listeye baktığımızda ise 1. sırada ABD'nin yer aldığını görüyoruz.

İnternet Bağımlısı Ülkeler Açıklandı

İnternet Bağımlısı Ülkeler

TÜİK tarafından son yayımlanan raporda, ülkemizdeki bireylerin %72,9'u internet kullanıcısı olarak yer alsa bile bu oran listeye girmeye neden olmamış. Bu da oldukça dikkat çekici. Açıklanan listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

İnternet Bağımlısı Ülkeler

  • ABD
  • Brezilya
  • Makao
  • Rusya
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • Bahreyn
  • Hong Kong
  • Suudi Arabistan
  • Birleşik Krallık
  • Güney Kore
  • Lüksemburg
  • Almanya
  • Avusturya
  • Japonya
  • Danimarka

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri