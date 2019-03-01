Huawei Telefonların Yasaklarına Facebook da Katıldı!

Amerika’nın Huawei ambargosuna Facebook da dahil oldu. Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre fabrikadan yeni çıkacak olan telefonlara Facebook, Whatsapp, Messenger ve Instagram yüklü olarak gelmeyecek. Mevut Huawei kullanıcıları ise kullanmaya devam edebilecek. Google, 90 günlük sürenin ardından Play Store erişimini keseceği için 90 gün sonra çıkacak olan Huawei telefonları, Play Store üzerinden bu uygulamaları yükleyemeyecek.

Huawei Yasakları Artıyor

Firma ise bu tarz ambargolara karşılık Ark OS isimli kendi işletim sistemini geliştiriyor. 2020'de çıkacağı söylenen işletim sistemi belirtilenlere göre tüm Android uygulamalarını çalıştırabiliyor. Ancak Play Store erişimi olmadığı için kullanıcılar uygulamaların apk dosyalarını başka yerlerden indirip kurabilecekler.

Olmazsa olmaz önemli uygulamalar için ise Huawei’nin kendi uygulama marketini kullanabileceği düşünülüyor. Ayrıca mevcut kullanıcıların Play Store erişimlerinin kapatılmayacağını da belirtelim.