Mate 9 ve Mate 9 Pro akıllı telefonlarıyla başarı elde eden ve serinin yeni modeli olan Mate 10‘un tanıtımı için hazırlanan Huawei, yeni akıllı telefonunun ilk tanıtım videosunu paylaştı. Mate 9 modeli ile aynı kamera özelliklerine sahip olan Mate 10 için farklılık olarak görüntü kalitesinde iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor. Leica imzalı çift kameraya sahip olan akıllı telefon, 12 megapiksel ve 20 megapiksel sensörler ile gelecek. Yayınlanan videoda da kamera performansı üzerinde durulmuş.

Bunların yanı sıra sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 970 işlemcisi ve 6 GB veya 8 GB’lık RAM belleği ile gelmesi beklenen Mate 10′un 6 inçlik çerçevesiz bir ekran ile karşımıza çıkması bekleniyor. Ayrıca telefonla birlikte Mate 10 Lite’ın da tanıtılması bekleniyor.

16 Ekim tarihinde Münih’te gerçekleşecek olan etkinlikte tüm detayları anlatılacak olan Huawei Mate 10′un yaklaşık 1.041 dolardan, Mate 10 Lite’ın ise yaklaşık 550 dolardan satışa sunulacağı iddia ediliyor.