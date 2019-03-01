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Huawei Kendi Mobil İşletim Sistemini Geliştiriyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:05 - Tarih: 12 Mart 2019 - Yorum: 0
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HuaweiGoogle ve Open Handset Alliance tarafından geliştirilen, açık kaynak kodlu olan Android işletim sistemi, akıllı telefonların büyük bir kısmında kullanılıyor. Huawei de kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı. Google ekosistemi dışında olmak büyük bir dezavantaj olsa da Huawei, Google ve Microsoft ekosistemleriyle çalışmayı tercih ettiklerini fakat Android’i kullanamaz durumda oldukları zamana karşılık B planları olduğunu belirtti. Google’ın zamanı geldiğinde Android’i açık kaynaklı yapısını kapatıp, sadece kendinin kullanabileceği şekilde yapma ihtimali de hazırlıksız firmaları zorluğa sokacağından, Huawei tarafından atılan bu adımın akıllıca olduğu söylenebilir.

Huawei Mobil İşletim Sistemi

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