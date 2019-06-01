HTC U19e ve Desire 19+ Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

HTC, U19e ve Desire 19+ olarak adlandırdığı yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Pazardaki pasta payı oldukça düşen firma, yeni telefon modelleri ile tekrar pay almaya çalışıyor. Tanıtılan U19e modeli, 6 inçlik 1080×2160 piksel OLED ekrana sahip ve gücünü Snapdragon 710 işlemciden ve 6 GB RAM belleğinden alıyor.

Arkasında 12 - 20 MP çiftli kameraya ve parmak izi sensörüne ön tarafında da 24 MP selfie ve 2 MP iris tarayıcısı sensörüne sahip olan HTC U19e, 128 GB dahili depolama ve 3.930 mAh kapasiteli bataryası ile geliyor. HTC U19e modelinin fiyatı ise yaklaşık olarak 420 euro.

HTC Desire 19+ modelinde ise 6,2 inç HD+ ekran karşımıza çıkıyor. Model gücünü MediaTek Helio P35 işlemci ve 4 GB ya da 6 GB RAM belleğinden alıyor. Ön tarafında 16 MP selfie kamerasına ek arka tarafında 13 MP ana + 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP derinlik sensörü ile parmak izi sensörüne sahip olan telefon, 3.850 mAh bataryası ile geliyor.

HTC Desire 19+ modelinin yaklaşık fiyatı ise 280 euro. HTC'nin yeni akıllı telefon modellerini nasıl buldunuz?