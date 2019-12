Hızlı ve Öfkeli Filminin Oyunu Duyuruldu: Fast and Furious Crossroads

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hızlı ve Öfkeli filmi, oyun olarak karşımıza çıkıyor. Michelle Rodriguez ve Vin Diesel, The Game Awards 2019 etkinliğinde sahneye çıkarak oyunun müjdesini verdi. Takım tabanlı olup araç soygun aksiyon oyunu olan Fast and Furious Crossroads, PC, PS4 ve Xbox One platformları için gelecek. Henüz çıkış tarihi belli olmayan oyunun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Fast and Furious Crossroads Video İzle