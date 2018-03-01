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Hayâllerinin Peşinden Git – Motivasyon Konuşması (Video)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:51 - Tarih: 31 Mart 2018 - Yorum: 0
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Hayâllerinin Peşinden Git - Motivasyon Konuşması (Video)Herkesin bir hayâli mutlaka vardır. Ancak çoğu kişi hayâllerinden birkaç bin dolârlık maaşlar için vazgeçer. Bu sizce doğru mu? Bir kere geldiğimiz şu dünyada hayâllerimizden vazgeçmek sizce doğru mu sevgili dostlar? Up in the Air adlı filmden biz sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sahnede hayâllerimizin peşinden gitmemizin ne denli önemli olduğu vurgulanıyor. Umarım sizler de sahneyi beğenirsiniz. Bu arada filmi de mutlaka tavsiye ederim. Çok güzel bir film.

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