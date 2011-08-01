Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, gerekçeli karar açıklandı ve Wikipedia'nın erişiminin açılması yönünde son karara varıldı. Bu bağlamda, çok kısa bir süre önce Wikipedia'nın hem Türkçe, hem İngilizce v.b. tüm uzantılarına ait erişim aktive olmuş durumda. Ortalama 2.5 senedir kapalı olan Wikipedia'nın artık Türkiye'de açılması, birçoğumuz için sevindirici bir haber olsa gerek. Umarız artık bu tarz tatsız durumlar yaşanmaz ve insanların bilgi erişim imkânlarına ket vurulmaz. Hepimiz için hayırlısı olsun.

Hasret Sona Erdi: Wikipedia Sonunda Açıldı