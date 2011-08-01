Rockstar Games tarafından geliştirilen ve milyonlarca oyuncu kitlesi bulunan GTA (Grand Theft Auto) serisinin, merakla beklenen yeni versiyonu GTA 6 gelmeye hazırlanıyor. Eylül 2013'te piyasaya sürülen GTA 5, oyuncular tarafından çok sevilmiş ve ciddi satış rakamları elde etmişti.

GTA 6 Ne Zaman Çıkıyor? Fiyatı Ne Kadar?

Aradan geçen yıllardan sonra da GTA 6 heyecanla bekleniyor. Doğru tahminleri ile bilinen, ünlü perakende satış platformu Gamewhere tarafından yapılan açıklama ile GTA 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

2020 yılının sonlarına doğru satışa çıkarılması beklenen GTA 6'nın PlayStation 4, Xbox One ve PC sürümleri için fiyatlandırması Gamewhere tarafından açıklandı. Açıklamaya göre GTA 6 PC fiyatı 59,99 Euro, GTA 6 PlayStation 4 fiyatı 69,99 Euro ve GTA 6 Xbox One fiyatı ise 69,99 Euro olarak belirtildi.