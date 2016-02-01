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Google’ın Tüm Ürünlerine Göz Atmak İster misiniz?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:41 - Tarih: 06 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Google'ın Tüm Ürünlerine Göz Atmak İster misiniz?Google hayatımızda önemli bir noktada bulunuyor. Gmail ile e-postalarımızı kontrol ediyoruz, Google Keep ile ise notlarımızı alıyoruz. Blogger ile bugün bir blog oluşturabileceğimiz gibi, Analytics ile istatistiklerimizi ücretsiz olarak kontrol edebiliyoruz. Dolayısı ile Google’ın ücretsiz olan bu servisleri hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Peki, Google’ın tüm servislerine göz atmak ister misiniz? Eğer merak ediyorsanız, Ürünlerimiz sayfasına giderek tüm ürünleri inceleyebilirsiniz.

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