Bildiğiniz üzere Google aramalarındaki sonuç sayısı toplam 10 adet. Böylelikle sonuçların daha hızlı çalıştığı dile getirilebilir. Ancak isteğe bağlı olarak Google’daki sayfa başına sonuç sayısı artırılabilmektedir. Böylelikle diğer sayfalardaki sonuçları, ilk sayfada görebileceksiniz. Ancak bu durum sonuçların biraz da olsa yavaşlamasını beraberinde getirebilmektedir. Eğer sayfa başına sonuç sayısını artırmak gibi bir düşünceniz var ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Logosundaki Oldukça Anlamlı Gerçek!

Google Aramalarındaki Sonuç Sayısını Artırmak

Ayarlar menüsüne tıklayın.

Arama ayarları sekmesine tıklayın.

Sayfa başına sonuç sayısı çizelgesini artırın.