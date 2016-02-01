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Google’daki Sayfa Başına Sonuç Sayısını Artıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:39 - Tarih: 28 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Googledaki Sayfa Başına Sonuç Sayısını ArtıralımBildiğiniz üzere Google aramalarındaki sonuç sayısı toplam 10 adet. Böylelikle sonuçların daha hızlı çalıştığı dile getirilebilir. Ancak isteğe bağlı olarak Google’daki sayfa başına sonuç sayısı artırılabilmektedir. Böylelikle diğer sayfalardaki sonuçları, ilk sayfada görebileceksiniz. Ancak bu durum sonuçların biraz da olsa yavaşlamasını beraberinde getirebilmektedir. Eğer sayfa başına sonuç sayısını artırmak gibi bir düşünceniz var ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Logosundaki Oldukça Anlamlı Gerçek!

Google Aramalarındaki Sonuç Sayısını Artırmak

  • Ayarlar menüsüne tıklayın.

Googledaki Sayfa Başına Sonuç Sayısını Artıralım

  • Arama ayarları sekmesine tıklayın.

Googledaki Sayfa Başına Sonuç Sayısını Artıralım

  • Sayfa başına sonuç sayısı çizelgesini artırın.

Googledaki Sayfa Başına Sonuç Sayısını Artıralım

  • Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Googledaki Sayfa Başına Sonuç Sayısını Artıralım

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