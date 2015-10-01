Google Play'de Yer Alan Zararlı Uygulama Sayısı Açıklandı

Android telefonlarının oyun-uygulama vb. içerik platformu Google Play Store, araştırmada çıkan zararlı uygulama sayıları ile gündemde. App Store kadar iyi denetlenemeyen, ancak son zamanlarda denetimini arttıran platform üzerinde Sydney Üniversitesinin 2 yıllık bir araştırması sonlandı. Açıklamalara göre Google Play Store içerisinde 2.000'den fazla zararlı uygulama (virüslü-zararlı eklentili) yer alıyor. 1 milyondan fazla uygulama incelendi ve 50 binden fazlasında ihtiyacı olmadığı halde rehber gibi hassas verilere erişim istendiği ortaya çıktı.

Google Play'deki Zararlı Uygulama Sayısı

Bunlara karşılık kullanıcıların bilinçli olması gerekiyor. Çünkü açıkça izin istedikleri için kullanıcı bu konularda bilinçsiz ise kabul ediyor. Ancak 2.000'den fazla uygulama ise barındırdığı virüsler dolasıyla direkt olarak zararlı kategorisinde yer alıyor.

Araştırmanın açıklamalarıyla birlikte Google, bu uygulamaların çoğunu marketten kaldırdı. Son olarak tekrar belirtmekte fayda var. Uygulama ve oyun indirirken istenen izinlere göre güvenilir, büyük şirketler olduğuna dikkat edin ve şirketi bilmiyorsanız ve ihtiyacı olmadığı halde gereksiz izinler istiyorsa indirmeyin.