Google Play'de Yer Alan Dev Şirketin Uygulamaları Yasaklandı

Google, Play Store üzerinde dolandırıcıları engellemek için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak dev şirketin reklam dolandırıcılığı yapma nedeniyle onlarca uygulaması mağazadan kaldırıldı. BuzzFeed News tarafından yapılan habere göre 600 milyondan fazla indirilmeye sahip olan DO Global, kullanıcılar reklamlara tıklamasa bile tıklamışlar gibi arka planda reklam açan kod geliştirmiş. Alanında rekorlar kıran uygulamalara sahip olan şirket, reklam sahteciliği nedeniyle Google Play Store üzerinden kaldırıldı ve AdMob reklam ağından da çıkarıldı.

Google Play'de Dev Yasak!

Google tarafından alınan bu yasak kararının şu ana kadarki en büyük yasaklama olduğu belirtiliyor. Milyonlarca kullanıcının kullandığı uygulamalar üzerinden haksız kazanç elde eden bu şirketlerin mağazadan kaldırılması ile de daha güvenilir uygulamalar kendilerine yer bulabilir.

Kaldırılan onlarca uygulamanın arasında Selfie Camera, Total Cleaner, Smart Cooler, RAM Master, AIO Flashlight, Omni Cleaner, Samsung TV Remote Control, LG TV Remote Control gibi popüler uygulamalar yer alıyor.

Şirketin uygulamalarından birini kullandınız mı ve bu yasaklama konusunda sizler ne düşünüyorsunuz?