İçerisinde arama olan her uygulamada olduğu gibi Google Play Store uygulamasında da yapılan aramalar kayıt altına alınıyor. Bu çalışma şekli, kullanıcıların sonraki aramalarında daha hızlı sonuç vermesi açısından kolaylık sağlasa da, silmek isteyen kullanıcılar da olabiliyor. Siz de Google Play üzerinde yaptığınız aramaların başkası tarafından görüntülenmesini istemiyorsanız ve arama geçmişini silmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.

Google Play Store Arama Geçmişi Temizleme

Öncelikle Google Play Store uygulamasına girin ve ardından arama kısmının yanında yer alan butona tıklayarak yan menüyü açın.

Daha sonra açılan yan menüde aşağıda bulunan ‘ Ayarlar ‘ sekmesine tıklayın.

‘ sekmesine tıklayın. Arama geçmişini temizlemek için sadece ‘Yerel arama geçmişini temizle‘ seçeneğine bir kez tıklamanız yeterlidir. Böylece, daha önce yaptığınız arama kayıtlarının tamamı silinecektir.

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