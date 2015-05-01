Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.733 yazıda 7.315 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: Tavsiye Film: Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)
Sponsorlu Bağlantılar

Google Play Store Arama Geçmişi Nasıl Temizlenir?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:27 - Tarih: 21 Ocak 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Google Play Store Arama Geçmişi Nasıl Temizlenir?İçerisinde arama olan her uygulamada olduğu gibi Google Play Store uygulamasında da yapılan aramalar kayıt altına alınıyor. Bu çalışma şekli, kullanıcıların sonraki aramalarında daha hızlı sonuç vermesi açısından kolaylık sağlasa da, silmek isteyen kullanıcılar da olabiliyor. Siz de Google Play üzerinde yaptığınız aramaların başkası tarafından görüntülenmesini istemiyorsanız ve arama geçmişini silmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.

Google Play Store Arama Geçmişi Nasıl Temizlenir?

Google Play Store Arama Geçmişi Temizleme

  • Öncelikle Google Play Store uygulamasına girin ve ardından arama kısmının yanında yer alan butona tıklayarak yan menüyü açın.

Google Play Store Arama Geçmişi Nasıl Temizlenir?

  • Daha sonra açılan yan menüde aşağıda bulunan ‘Ayarlar‘ sekmesine tıklayın.
  • Arama geçmişini temizlemek için sadece ‘Yerel arama geçmişini temizle‘ seçeneğine bir kez tıklamanız yeterlidir. Böylece, daha önce yaptığınız arama kayıtlarının tamamı silinecektir.

İlginizi çekebilecek yazılar

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri