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Google Hesap Güvenliği Kontrolü Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:23 - Tarih: 21 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Google Hesap Güvenliği Kontrolü Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz dönemlerde Gmail Güvenlik Ayarları ile ilgili geniş bir içerik kaleme almıştık. Ancak bu hesap güvenliği için yeterli değil. Yani genel olarak da Google hesabınızın güvenliğini aralıklarla check etmenizde fayda bulunmaktadır. Bunun için Google’ın oluşturduğu bir sayfa mevcut. Hesabım adlı sayfaya giriş yaptığınızda, karşınıza “Güvenlik Kontrolü” ve “Gizlilik Kontrolü” alanları açılacaktır. Bu doğrulamaları yaparak, hesabınızın güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Bu işlemi düzenli aralıklarla gerçekleştirmenizde de fayda bulunmaktadır.

Google Hesap Güvenliği Kontrolü Nasıl Yapılır?

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