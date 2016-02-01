Google Hesap Ayarlarınızı Düzenli Olarak Kontrol Edin

Google Hesabı birçok kişi için hayati önem arz eder. Çünkü birçok uygulamaya bağlıdır. Bu yüzden Google Hesap ayarlarınızı düzenli olarak kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır. Bunun için buraya tıklayarak giriş yapın ve tüm ayarlarınıza şöyle bir göz atın. Ayrıca mutlaka Gmail için de iki adımlı doğrulama özelliğini kullanın. Google Hesabı ayarları sayfasından bağlı olan uygulamalar, son girişler v.b. düzenli olarak kontrol etmenizi, hesabınızın sağlığı için tavsiye ederiz.