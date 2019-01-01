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Google Dokümanlar Özel Karakter Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:02 - Tarih: 24 Ocak 2019 - Yorum: 0
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Google Dokümanlar Özel Karakter Ekleme Nasıl Yapılır?Google Dokümanlar ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde doküman kelime sayısını öğrenmek ve dokümana bağlantı eklemek gibi konulara göz atmıştık. Şimdi ise dokümana özel karakter ekleme nasıl oluyor, bunu öğreniyor olacağız. Zaman zaman doküman içerisine ok işaretleri veya benzeri özel karakterler eklemek isteyebilirsiniz. Bunun için klavye kısayolu aramanıza gerek yok. Aşağıdaki görseli takip etmeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Dokümanlar Cetveli Kapatma Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Özel Karakter Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Özel Karakter Ekleme Nasıl Yapılır?

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