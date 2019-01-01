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Google Dokümanlar Dipnot Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:51 - Tarih: 26 Ocak 2019 - Yorum: 0
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Google Dokümanlar Dipnot Ekleme Nasıl Yapılır?Google Dokümanlar ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde dokümana yatay çizgi eklemek konusunu işlemiştik. Ayrıca dokümana özel karakter eklemek ve dokümana bağlantı eklemek gibi konulara da yer verdiğimizin altını çizelim. Bugün ise dokümana dipnot ekleme nasıl yapılır, bunu öğreniyor olacağız. Bu şekilde hazırladığınız dokümana dipnot eklemek isterseniz, aşağıdaki görseli incelemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde Google Dokümanlar ile metninize bir dipnot ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Google Dokümanlar Kelime Sayısı Öğrenme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Dipnot Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Dipnot Ekleme Nasıl Yapılır?

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