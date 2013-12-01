Google, birçok kullanıcının istediği araştırmaları yaptığı ya da websiteleri arası geçişlerde kullandığı, dünyanın en çok kullanılan arama motorudur. Google arama motoruna giriş yapıldığı takdirde konuma göre otomatik olarak com.tr adresine yönlendirildiğimizden, Türkçe arama motoru ile karşılaşırız. Ancak VPN ya da DNS kullanımı gibi bazı durumlarda dil seçeneklerinde değişiklikler olabilir. Bu durumlarda “Google dil ayarları nasıl değiştirilir?” sorusunu soran kullanıcılar için arama motorunun dil ayarlarını nasıl değiştirilebileceğini kolay bir şekilde anlattık. Ayrıca yazımızda yapılan aramaların farklı dillerde sonuçlar vermesi ayarını da gösterdik.

Google Dil Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Google arama motorunu açtıktan sonra “Ayarlar >> Diller” sekmelerine tıklayınız. Farklı dillerde de olsa butonlar aynı konumda olduğu için aynı yerlere tıklanacaktır.

Açılan dil değiştirme penceresinde “Türkçe” seçeneğini ya da farklı istediğiniz bir dili seçip, “Kaydet” butonuna tıklayınız. Arama motoruna tekrar dönüldüğü zaman seçtiğiniz dil ayarında olacaktır.

Bunun dışında Google’da yaptığınız web aramaları için farklı dillerde ya da “Türkçe” sayfalarda arama yapabilirsiniz.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi yazdıktan sonra aşağıdaki görselde de görüldüğü üzere “Ayarlar” sekmesine, ardından “Herhangi bir dil” seçeneği altında bulunan “Türkçe yazılmış sayfalar” seçeneğini seçebilirsiniz.

Kısa sürede yapılacak bu pratik işlemler ile Google arama motoru ve genel arama dil ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz.