Google Chrome‘un en iyi yanı, kesinlikle senkronizasyon özelliği olsa gerek. Bu şekilde tüm yer imleriniz, geçmişiniz ve şifreleriniz senkronize oluyor. Bu gerçekten de harika bir şey değil mi, sizce de? Peki, şunu soralım. Chrome’da senkronizasyon nasıl yapılır? Bu çok basit bir konudur. Öncelikle bir Gmail hesabınızın olması gerekiyor ve böylelikle Google ürünlerini de kullanabileceksiniz. Konumuza dönecek olursak, Google hesabınız ile Google Chrome’da oturum açmanız bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle ilgili verilerinizin tümü senkronize olmaya başlayacaktır.

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Google Chrome’da Senkronizasyon Nasıl Yapılır?

Ayarlar sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Chrome’da Oturum Aç bağlantısına tıklayın.