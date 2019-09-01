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Google Chrome'da Önbellekleme Kapatmak (2019)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:58 - Tarih: 01 Ekim 2019 - Yorum: 0

Google Chrome Cache KapatmakCache, bir önbellekleme sistemi olarak kullanılan mekanizmalara verilen isimdir. Chrome'da cache kapatmak da, gelen son versiyonlar ile mümkün kılınmıştır. Yani web sitenizde yaptığınız anlık CSSJavaScript v.b. değişiklikleri hızlı bir şekilde göremiyor iseniz, Google Chrome önbellekleme devre dışı bırakmak, bu yönde iyi bir tercih olacaktır. Bunun için ise, aşağıdaki kolay adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

İlgili adımların sonunda, Chrome için cache özelliğini tüm siteler için, kalıcı olacak şekilde devre dışı bırakmış olacaksınız. Dilerseniz hemen şimdi ilgili adımlara göz atalım ve Chrome'da önbellekleme kapatmak nasıl oluyor, hep beraber öğrenelim.

Google Chrome'da Cache Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Diğer araçlar > Geliştirici araçları sekmesine tıklayın.

Google Chrome Önbellekleme Kapatmak

2) Açılan araç sayfasındaki Network sekmesine geçiş yapın.

Chrome Cache Devre Dışı Bırakmak

3) Disable cache adlı kutucuğu onaylayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Chrome Önbellek Kapatma Nasıl Yapılır?

Sonuç olarak, bu şekilde Chrome'da cache (önbellekleme) özelliğini devre dışı bırakmış olacaksınız. Böylelikle de, sitenizde yaptığınız kodlama bazlı değişiklikleri sürekli sayfa yenileyerek görmek yerine, direkt incelemeye başlayacaksınız. Bu yönde herhangi bir problem veya pürüz ile karşılaşır iseniz, Disable cache kutucuğundaki onayı kaldırarak, cache özelliğini tekrar aktive edebilmektesiniz.

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