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Google Chrome’da Konumu Tamamen Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:22 - Tarih: 16 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Google Chromeda Konumu Tamamen Kapatalımİnternet üzerindeki bazı uygulamalar (haritalar v.b.) konum bilgimizi bizden talep edebilmektedirler. Ancak biz güvenliğimiz için dilersek konum özelliğini tamamen devre dışı bırakabiliriz. Normalde Google Chrome‘da konum özelliği, öncelikle size sorulacak şekilde çalışma prensibine sahiptir. Ancak belirtildiği gibi dilerseniz, Google Chrome’da konumu tamamen kapatmak mümkündür. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda ise bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Google Chrome’da Gizli Pencere Açalım

Google Chrome’da Konum Kapatma İşlemi

  • Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Gelişmiş bağlantısına tıklayın.
  • İçerik ayarları‘na tıklayın.
  • Konum menüsüne tıklayın.
  • İlgili seçenekteki onayı kaldırarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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