Zaman zaman Google Chrome‘da birçok ayarlama yapabiliyoruz. Ancak bu ayarlardan bazılarının hatalı olduğunu düşünüyor iseniz, dilediğiniz zaman Google Chrome‘u sıfırlamak mümkündür. Böylelikle tüm ayarlar geri alınır ancak elbette kayıtlı şifreleriniz durmaya devam edecektir. Dolayısı ile Chrome tarayıcınızı herhangi bir nedenden ötürü sıfırlamak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Google Chrome Otomatik Tamamlama Nasıl Kapatılır?

Google Chrome Sıfırlama İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle Chrome’u açın.

Ardından Ayarlar butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Gelişmiş bağlantısına tıklayın.

En altta yer alan Sıfırla bölümüne tıklayın.