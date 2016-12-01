Google Chrome Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?

Google‘ın güvenlik ve hız için tasarlanmış olan tarayıcısı Chrome, kesinlikle rakiplerine göre daha sağlıklı ve verimli çalışıyor. Ancak gerekli olan güncellemeleri yapmanız durumunda, bu durum geçerli olacaktır. Çünkü son stabil sürümleri kullanmak her zaman daha sağlıklı olacaktır. Bu bağlamda, Google’ın Chrome güncellemelerini duyurduğu resmi blogunu aralıklarla ziyaret etmeniz yeterlidir. Aşağıdaki bağlantı vasıtası ile gelen yeni güncellemelerin tümünü görüntüleyebilirsiniz.

Adres: Chrome Releases (İngilizce)