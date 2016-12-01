Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Google Chrome Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:18 - Tarih: 23 Şubat 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Google Chrome Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?Google‘ın güvenlik ve hız için tasarlanmış olan tarayıcısı Chrome, kesinlikle rakiplerine göre daha sağlıklı ve verimli çalışıyor. Ancak gerekli olan güncellemeleri yapmanız durumunda, bu durum geçerli olacaktır. Çünkü son stabil sürümleri kullanmak her zaman daha sağlıklı olacaktır. Bu bağlamda, Google’ın Chrome güncellemelerini duyurduğu resmi blogunu aralıklarla ziyaret etmeniz yeterlidir. Aşağıdaki bağlantı vasıtası ile gelen yeni güncellemelerin tümünü görüntüleyebilirsiniz.

Adres: Chrome Releases (İngilizce)

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.581 yazıda 8.025 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık