Chrome'da yüklediğiniz eklentiler bildiğiniz gibi, arama çubuğunun sağ tarafında listeleniyor. Ancak gelen son yenilikler ile birlikte dilerseniz, eklentiler için menü butonu oluşturabilirsiniz. Yani eklentiler de, bu menü içerisinde listelenmeye devam edecektir. Bunun için ise arama çubuğuna chrome://flags yazarak ilerleyin.

AYRICA: Google Chrome'da Önbellekleme Kapatmak (2019)

Google Chrome Eklentiler Menüsü Butonu Oluşturalım

Ardından açılan sayfadaki arama kutucuğuna ise "Extensions Toolbar Menu" yazarak ilerleyin. Karşınıza çıkan özelliği "Enabled" yaparak tarayıcınızı yeniden başlatmanız yeterli olacaktır. Sonuç aşağıdaki gibidir.