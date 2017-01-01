Google‘ın ücretsiz e-posta uygulaması Gmail, gerek güvenlik bakımından gerek altyapı bakımından oldukça büyük bir plâtform. Bu yüzden milyonlarca kullanıcıya da ev sahipliği yapmaktadır. Peki bu zamana kadar Gmail’de hiç “Labs” bölümü ile karşılaştınız mı? Henüz deneysel ve kullanıcılara varsayılan olarak sunulmayan birçok özellik bu bölümde bulunuyor. Bu özellikleri dilediğiniz gibi inceleyebilir, isterseniz de kolaylıkla aktive edebilmektesiniz.

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Gmail Labs Nedir? Ne Değildir?