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Gmail Labs Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:04 - Tarih: 25 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Gmail Labs Nedir? Ne İşe Yarar?Google‘ın ücretsiz e-posta uygulaması Gmail, gerek güvenlik bakımından gerek altyapı bakımından oldukça büyük bir plâtform. Bu yüzden milyonlarca kullanıcıya da ev sahipliği yapmaktadır. Peki bu zamana kadar Gmail’de hiç “Labs” bölümü ile karşılaştınız mı? Henüz deneysel ve kullanıcılara varsayılan olarak sunulmayan birçok özellik bu bölümde bulunuyor. Bu özellikleri dilediğiniz gibi inceleyebilir, isterseniz de kolaylıkla aktive edebilmektesiniz.

AYRICA: Gmail’de Etiket Rengini Değiştirmeyi Öğrenelim

Gmail Labs Nedir? Ne Değildir?

  • Öncelikle Gmail‘e giriş yapın.
  • Ayarlar butonuna tıklayın.
  • “Labs” sekmesine geçiş yapın.
  • Dilediğiniz uygulamadaki Etkinleştir butonunu işaretleyin.
  • Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz
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