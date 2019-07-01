Bildiğiniz gibi Gmail'de tema özelliği mevcut. Bu şekilde, dilediğiniz temayı veya kendi yükleyeceğiniz görseli tema olarak kullanabilirsiniz. Peki, şunu soralım. Gmail koyu tema nasıl açılır? Bu konuda bir fikriniz yok ise, sizlerle Gmail karanlık mod aktif etmek için yapılması gerekenleri hemen paylaşıyor olacağız.

Öncelikle Ayarlar > Temalar sekmesine tıklıyoruz. Ardından ise biraz aşağıya inerek Koyu adlı tema üzerine tıklıyoruz. Kaydet butonuna da tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz. Hepsi bu kadar...

AYRICA: Gmail'de Tema Nasıl Değiştirilir?

Gmail Koyu Tema (Karanlık Mod) Etkinleştirme Nasıl Yapılır?