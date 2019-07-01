Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Gmail Koyu Tema (Karanlık Mod) Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:54 - Tarih: 10 Temmuz 2019 - Yorum: 0

Gmail Koyu Tema (Karanlık Mod) Etkinleştirme Nasıl Yapılır?Bildiğiniz gibi Gmail'de tema özelliği mevcut. Bu şekilde, dilediğiniz temayı veya kendi yükleyeceğiniz görseli tema olarak kullanabilirsiniz. Peki, şunu soralım. Gmail koyu tema nasıl açılır? Bu konuda bir fikriniz yok ise, sizlerle Gmail karanlık mod aktif etmek için yapılması gerekenleri hemen paylaşıyor olacağız.

Öncelikle Ayarlar > Temalar sekmesine tıklıyoruz. Ardından ise biraz aşağıya inerek Koyu adlı tema üzerine tıklıyoruz. Kaydet butonuna da tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz. Hepsi bu kadar...

AYRICA: Gmail'de Tema Nasıl Değiştirilir?

Gmail Koyu Tema (Karanlık Mod) Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Gmail Koyu Tema (Karanlık Mod) Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri