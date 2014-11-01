Özelliklerin ne kadar iyi olsa da şarj sıkıntı olduğunda tüm özelliklerin pek bir işe yaramaması konusunu bilen Gionee, yeni akıllı telefonunu bu sebeple 32 saat konuşma, 26 saat kesintisiz video veya birkaç günlük normal kullanım vadeden 7.000 mAh değerinde güçlü bir batarya ile donatmış. Şıklıktan ödün vermeden yüksek pil kapasitesine sahip olan Gionee M2017, tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Çift kavisli QHD AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon, 6 GB RAM, Snapdragon 653 işlemci ve en az 128 GB depolama alanı ile güçlendirilmiş.

Bunların yanı sıra parmak izi okuyucusun da bünyesinde bulunduğu telefonda 8 megapiksellik ön kameraya ek, 12 megapiksellik 2 adet arka kamera yer alıyor.

Fiyat konusunda ise 6 Ocak’ta satışa sunulması beklenen Gionee M2017′nin 128 GB modeli 1.007 dolar ve 256 GB modeli ise 2.446 dolardan satılacak.