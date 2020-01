İnsanlar doğası gereği belki de bu kadar acımasız. Ancak, bir karar vermelisin. Ne olursa olsun, ya disiplinin acısını çekeceksin, ya da pişmanlığın. Hangisi daha acı, kim bilir? Bugün, yere düştüğün zaman, herkes ezer ve geçer üzerinden. Hiç kimse sana, senin hedeflerin için çektiklerini sormayacak veya çabalarken o hayâlini kurduğun onlarca şey için, sadece sonuca odaklanacaklar.

Gerçekler ile Yüzleşebilir misin? (Sert Motivasyon)

Bu yüzden, insanları değiştiremeyeceğin için, kendini değiştireceksin. Sonunda bir zafer var ise, çekeceksin acısını çabalarının. İnsanlar sen gülerken, seninle birlikte gülerler. Ancak ağlar iken, yalnız ağlarsın. Bu acı bir gerçek değil, bu seni motive etmesi gereken bir gerçek. Mücadeleni sürdür ve bugün değil sadece, her gün başarmak için terlemeye devam et. Kendine, kendi onurun ve varlığına duyduğun saygı için, bu sefer gerçekten bir söz ver. Başaracaksın. Kendin için, hak ettiğin için, yorulduğun ve emek verdiğin için. Pes etmeyi düşündüğün her an ise, neden başladığını aklına getireceksin.

Seni kimse durduramasın. Şunu asla unutma, ya pes eder, uzaktan izlersin başaranları... Ya da sayısı çok az olan başarılı insanların arasına, başın dik ve kendinden emin bir şekilde, girmeyi bilirsin. Eğer adamsan, bunu kendi çabanla yaparsın. Eğer adamsan ve bunu kendine ispatlamak istiyorsan!