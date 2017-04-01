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Galaxy S8 ve iPhone 7 Su Testi!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:46 - Tarih: 09 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Galaxy S8 ve iPhone 7 Su Testi!Apple’ın iPhone 7 modeli ve Samsung’un Galaxy S8 modeli güçlü donanımlarıyla birlikte geldiler. Özelliklerin yanı sıra kullanıcıların merak ettiği bir soru var. Hangisi suya dayanıklı? Bu soruyu soran ve yanıtını öğrenmek için deneyen biri video hazırladı ve YouTube üzerinden paylaştı. İki akıllı telefonun suya karşı dayakınlı olup olmadığını merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Son olarak Galaxy S8′in suya dayanıklılık sertifikası olarak geçen IP oranının daha yüksek olduğunu da belirtelim.

Galaxy S8 ve iPhone 7 Su Testi!

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