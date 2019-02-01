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Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ Modellerinin Türkiye Fiyatı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:40 - Tarih: 21 Şubat 2019 - Yorum: 0
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Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+Samsung, merakla beklenen yeni Galaxy modellerinin tanıtımlarını gerçekleştirdi. Akıllı telefonların özelliklerinin yanı sıra diğer merak edilen bir konu da Türkiye fiyatları. Beklenen haber geldi ve Türkiye fiyatları açıklandı. Ön kameralarının ekrana entegre olması sayesinde çentiklerin kalktığı akıllı telefonlar, 21 Şubat’ta ön siparişe açılacak ve alıcılarını bekleyecek. Galaxy S10e, 6 GB RAM 128 GB dahili hafıza, Galaxy S10, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ve Galaxy S10+ ise 8 GB RAM 128-512 GB dahili hafıza seçenekleriyle ülkemizde satışa sunulacak. Galaxy S10 Plus’ın 8 GB RAM ve 512 GB hafızalı versiyonu ise ön siparişe sunulmuyor.

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Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ Fiyatı Ne Kadar?

27 Şubat’ta satışa sunulacak olan Galaxy S10e Türkiye fiyatı 5.499 TL, Galaxy S10 Türkiye fiyatı 6.599 TL, Galaxy S10+‘ın 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı modeli 7.499 TL, Galaxy S10+’ın 8 GB RAM ve 512 GB dahili hafızalı modelinin Türkiye fiyatı ise 8.999 TL olarak belirlenmiş.

Akıllı telefon modellerinin Türkiye fiyatı hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı belirtin.

Galaxy S10 Tanıtım Videosu

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