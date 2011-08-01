Samsung, Galaxy S serisi model akıllı telefonları ile 2010 yılında karşımıza çıktı. Bir sene sonra da Galaxy Note serisini görücüye çıkarmıştı. Galaxy S serisi için nerelerden geçtiği, hangi modellerin ne gibi özelliklerle ve tasarımlarla karşımıza çıktığını merak ediyorsanız, YouTube üzerinden paylaşılan bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Galaxy S Serisi Gelişim Videosu (2010-2019)
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