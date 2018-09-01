Galaxy Note 9 ve iPhone X Dayanıklılık Testi [Video]

Bir süre önce tanıtımı gerçekleştirilen ve dikkat çeken Samsung‘un amiral gemisi Galaxy Note 9, Face ID teknolojisiyle fark yaratmayı başaran Apple iPhone X ile dayanıklılık testinde karşı karşıya geliyor. Belirli yükseklikten beton zemin üzerine arka, köşe ve ön yüzey olmak üzere 3 farklı şekilde bırakılan akıllı telefonlar, bizleri gövdelerindeki çatlaklar ile karşılıyor. Amiral gemilerinin düşme testinde nasıl performans gösterdiğini merak ediyorsanız, aşağıda yayınlanan Galaxy Note 9 ve iPhone X dayanıklılık testi videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Galaxy Note 9 ve iPhone X Dayanıklılık Testi