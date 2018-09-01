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Galaxy Note 9 ve iPhone X Dayanıklılık Testi [Video]

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:35 - Tarih: 02 Eylül 2018 - Yorum: 0
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Bir süre önce tanıtımı gerçekleştirilen ve dikkat çeken Samsung‘un amiral gemisi Galaxy Note 9, Face ID teknolojisiyle fark yaratmayı başaran Apple iPhone X ile dayanıklılık testinde karşı karşıya geliyor. Belirli yükseklikten beton zemin üzerine arka, köşe ve ön yüzey olmak üzere 3 farklı şekilde bırakılan akıllı telefonlar, bizleri gövdelerindeki çatlaklar ile karşılıyor. Amiral gemilerinin düşme testinde nasıl performans gösterdiğini merak ediyorsanız, aşağıda yayınlanan Galaxy Note 9 ve iPhone X dayanıklılık testi videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Galaxy Note 9 ve iPhone X Dayanıklılık Testi

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