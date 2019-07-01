Güney Koreli üretici Samsung, Galaxy Fold sorunları nedeniyle çıkışını 3 ay geciktirmesinden sonra merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Galaxy Note 10 için lansman tarihini açıkladı. Galaxy Note 10'da hata olmaması için çalışmalarını sıklaştıran ve umutlu olan firma, yeni modelin microSD kart girişine sahip olmayacağını da açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre Galaxy Note 10, resmi olarak 7 Ağustos 2019 tarihinde tanıtılacak.
Galaxy Note 10 Tanıtım Tarihi Açıklandı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:54 - Tarih: 02 Temmuz 2019 - Yorum: 0
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