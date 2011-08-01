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Galaxy A51 ve Galaxy A71'in Avrupa Fiyatı Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:07 - Tarih: 04 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Samsung Galaxy A51Samsung, 2019'da iyi satış yaptığı Galaxy A50 ve A70 modellerinden sonra geçtiğimiz aralık ayında yeni Galaxy A51 ve A71'i modellerini duyurmuştu. Yeni modellerin Avrupa fiyatları açıklandı. Satışa sunulacak olan akıllı telefonlardan Galaxy A51, üç farklı renk seçeneği ile yaklaşık 370 Euro fiyat etiketiyle; aynı şekilde üç farklı renk seçeneğiyle olan Galaxy A71 de yaklaşık 470 Euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Samsung Galaxy A51 ve Galaxy A71 Fiyatı

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