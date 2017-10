Microsoft ve Turn 10 Studios tarafından geliştirilen ve çıkışı merakla beklenen Forza Motorsport 7 için ilk inceleme puanları yavaş yavaş gelmeye başladı. Play Anywhere sayesinde Xbox One ve PC için 3 Ekim tarihinde çıkışını yapacak olan oyun, Xbox One üzerinden satın alındığında PC versiyonu da ücretsiz olarak verilecek. Toplamda 700 üzerinde araba ve 32 kadar pist ile birlikte gelecek olan Forza Motorsport 7 için yayınlanan ilk inceleme puanlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Forza Motorsport 7′nin İlk İnceleme Puanları