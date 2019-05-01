Firefox, birçok tarayıcıda olduğu gibi veri topluyor. Yani çökme raporları v.b. gibi verileri kendi sunucularına gönderiyor. Ancak siz bunu istemezseniz, bunları da yapmamaktadır. Firefox'un veri toplama ve kullanma izinleri bazında yetkilerini devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıkladıktan sonra, Firefox veri toplama ve kullanma izinleri başlığı altındaki seçeneklerdeki onayları kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde herhangi bir veri Mozilla Firefox sunucularına gönderilmeyecektir.

AYRICA: Firefox'da Arama Çubuğu Ekleme Nasıl Yapılır?

Firefox'un Veri Toplama ve Kullanma İzinlerini Belirleyelim